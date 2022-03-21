معهد نوبل يعلن أنه لن يتم تمديد قبول المترشحين لجائزة نوبل للسلام

قال مديرمعهد نوبل النرويجي، أولاف نيولستاد، إن لجنة جائزة نوبل لا يمكنها تمديد موعد قبول المترشحين لجائزة نوبل للسلام، وذلك تعليقا على مبادرة ترشيح فلاديمير زيلينسكي لهذه الجائزة.

ويأتي هذا الإعلان ردا على مبادرة تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، السياسيين الحاليين والسابقين، هدفها ترشيح زيلينسكي لجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وطلبوا من لجنة نوبل النرويجية تمديد عملية الترشيح لجائزة نوبل للسلام حتى 31 مارس 2022.

وقال نيولستاد: "حتى الآن، لم تتلق لجنة نوبل النرويجية الرسالة المشار إليها في طلبكم ... لا يمكن للجنة تمديد الموعد النهائي لترشيح لجائزة نوبل للسلام، المحدد في 31 يناير. ومع ذلك، تتمتع اللجنة بتقديم مرشحين قبل الاجتماع الرسمي الأول للجنة".

وأضاف في الوقت نفسه أن مثل هذا الاجتماع الرسمي عقد بالفعل في 28 فبراير.

المصدر: نوفوستي