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الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة احتياطاته من مستحضرات اليود ومعدات الوقاية من الإشعاعات النووية

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الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة احتياطاته من مستحضرات اليود ومعدات الوقاية من الإشعاعات النووية
AP
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أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى زيادة مخزوناته من مستحضرات اليود ومعدات الحماية الشخصية من الإشعاعات النووية والهجمات البيولوجية والكيميائية.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن متحدث باسم المفوضية قوله: "إن المفوضية تعمل على زيادة استعدادها لمواجهة خطر التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعات النووية بشكل عام، وقد بدأت هذه (الجهود) حتى قبل الأعمال القتالية في أوكرانيا".

ووفقا للصحيفة فإن بروكسل تسعى في هذه الحالة إلى الاستفادة من "دروس جائحة كوفيد -19، التي داهمت أوروبا بدون احتياطات كافية من معدات الوقاية الشخصية واللقاحات".

وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية (HERA) لتحديد حالات الطوارئ الصحية المحتملة في المستقبل والاستعداد لها.

المصدر: تاس

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