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موقع عبري: تحذيرات من نوايا ايرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل

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موقع عبري: تحذيرات من نوايا ايرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل
Globallookpress
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أفاد موقع عبري، بوجود عدة تحذيرات عن وجود نوايا لدى إيران لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الجو والبحر واليايسة.

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ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه "توجد عدة تحذيرات عن نوايا ايرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الجو والبحر واليايسة". وأضافوا: "نحن لا نستهين بأي واحد من التحذيرات، نتجهز بما يشمل إمكانية الرد إن تطلب الأمر ذلك".

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه بناء على تجارب سابقة في بعض الحالات، الإيرانيون، عن طريق فيلق القدس والأذرع الأخرى، يخططون منذ فترة طويلة، وليسوا في عجلة من أمرهم للتصرف،حتى باسم الانتقام".

وأضافت: "في هذه المرحلة، يوجد لدى الإيرانيين العديد من النوايا، وعدد لا بأس به من الأفكار لتنفيذ الهجمات، جزء من نواياهم أحبط قبل تنفيذه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وعن الباقي لا يمكن الحديث".

وأضافت هذه المصادر: "التوجه الثاني في الجهاز الأمني يعتبر أن الضغوطات على الايرانيين ارتفعت بعد الهجمات ضد اهداف مهمة لايران في سوريا، بما يشمل مقتل ضباط كبار بدرجة قائد، وهجوم على قاعدة ايرانية، وتفجير مئات الصواريخ بحسب تقارير اجنية. النظام الايراني يريد أن يظهر لأتباعه السيطرة في المنطقة وفي نفس الوقت القيام بعمل انتقامي ليظهر أن له اليد العليا".

المصدر: i24 news

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