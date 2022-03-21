السلطات الإسرائيلية تعلن وصول 273 مهاجرا يهوديا جديدا من أوكرانيا

أعلنت السلطات الإسرائيلية، وصول 273 مهاجرا يهوديا جديدا يوم أمس الأحد من أوكرانيا.

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ووصل 273 مهاجرا جديدا من أوكرانيا يوم أمس، ومن المتوقع وصول 330 آخرين اليوم.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن 1802 من المهاجرين الأوكرانيين اختاروا قضاء أسابيعهم الأولى في إسرائيل في فنادق استأجرتها لهم وزارة الهجرة والاندماج.

وأحصت وزارة الهجرة، استقبال 5856 مهاجرا يهوديا جديدا من أوكرانيا والدول المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: the jpost