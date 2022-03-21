مفوضة حقوق الإنسان في دونيتسك: الأمم المتحدة تغاضت 8 سنوات بشأن انتهاك حقوق السجناء في أوكرانيا

قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية إن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، تلتزم الصمت حيال انتهاك حقوق السجناء أسرى الحرب في أوكرانيا.



وأضافت داريا موروزوفا،: "المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، تتجاهل الوضع المتعلق بانتهاكات حقوق أسرى الحرب في أوكرانيا منذ عدة سنوات.. أين المنظمات الدولية؟ لماذا لا أسمع؟ لكنني متأكدة من أن الصليب الأحمر زار السجناء لمدة ثماني سنوات، لماذا لا يدين الأمين العام للأمم المتحدة تصرفات كييف فيما يتعلق بالسجناء؟". منوهة بأن ذلك انتهاك كامل لاتفاقية جنيف الثالثة بأكملها.



المصدر: نوفوستي