رئيس كوريا الجنوبية الجديد يعين مراسلة سابقة في واشنطن كمتحدثة باسمه أمام الصحافة الأجنبية

عين يون سيوك يول، الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المنتخب حديثا، مراسلة كورية سابقة في واشنطن، كمتحدثة باسمه للصحافة الأجنبية.

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وقالت كيم أون هيه، المتحدثة باسم الرئيس يون سيوك يول، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تساعد كانغ إن سون، الرئيسة السابقة لمكتب واشنطن لصحيفة "تشوسون إيلبو"، في الترويج لفلسفة يون الإدارية في الخارج، بناء على خبرتها المتنوعة في تغطية الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية.

وعين يون أيضا كيم إيل بوم، نائب الرئيس السابق في لجنة النمو العالمي التابعة لمجلس سوبكس لمجموعة "إس كيه"، كمساعد للتواصل العام مع الصحافة الأجنبية.

وعمل كيم سابقا في وزارة الخارجية وكمترجم فوري لرؤساء كوريا الجنوبية السابقين كيم ديه جونغ وروه مو هيون ولي ميونغ باك.

وقالت المتحدثة كيم أون هيه: "القدرات اللغوية لكيم إيل بوم ممتازة، وقد أشادت واعترفت دول أخرى بمهاراته في الخطاب الدبلوماسي".

ومن المعروف أن كيم أون هيه هو زوج الممثلة الكورية الجنوبية المشهورة بارك سون يونغ.

المصدر: يونهاب