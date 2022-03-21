بايدن يبحث مع الشركات الكبرى عواقب العقوبات ضد روسيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بادين، سيعقد اجتماعا مع ممثلي الشركات الكبرى والبنوك الأمريكية لمناقشة عواقب الوضع حول أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لجدول أعمال الرئيس الأمريكي، الصادر عن البيت الأبيض ستتم مناقشة رد الولايات المتحدة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك "خطط الرئيس لخفض التكاليف للأسر العاملة، وخلق وظائف ذات رواتب عالية، ومعالجة أزمة المناخ".

بدورها، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع، أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومسؤولين كبار آخرين، سيجرون مباحثات غير رسمية مع ممثلين شركات من عدة قطاعات، بشأن تأثير الوضع حول أوكرانيا على شركاتهم.

ووفقا للمصدر ذاته فإن من ضمن المشاركين، شركات في قطاعات الطاقة وتكرير النفط والقطاعات المالية والتصنيعية. وعلى وجه الخصوص، ستكون شركات الطاقة "Exxon Mobil Corp" من بين المشاركين في الاجتماع، بالإضافة إلى و"ConocoPhillips"، وشركة تكرير النفط "Marathon Petroleum"، وبنك "JPMorgan Chase & Co"، وبنك "Bank of America Corp".

ويتزامن هذا الاجتماع مع دعوة الإدارة الأمريكية موردي الطاقة لزيادة الإمدادات بعد ارتفاع الأسعار.

المصدر: انترفاكس