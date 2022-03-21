نيوزيلندا تخصص 3.5 مليون دولار لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن البلاد ستخصص 5 ملايين دولار نيوزيلندي (3.5 مليون دولار) لشراء أسلحة غير فتاكة لأوكرانيا، إضافة لإرسال معدات عسكرية من مخزونها الخاص.

وقالت أرديرن في بيان نُشر في موقع الحكومة على الإنترنت: "ستقدم نيوزيلندا خمسة ملايين دولار نيوزيلندي لشراء معدات وأسلحة عسكرية غير فتاكة لأوكرانيا ، فضلا عن إرسال معدات عسكرية من مخزونها الخاص".

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وحددت رئيسة الوزراء أن الأموال المخصصة لشراء الأسلحة ستوجه إلى الصندوق الاستئماني لحلف شمال الأطلسي، الذي يوفر إمدادات الوقود ومعدات الاتصالات ومجموعات الإسعافات الأولية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أرديرن: "هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها نيوزيلندا تمويلا مباشرا للأسلحة والمعدات العسكرية غير الفتاكة".

المصدر: تاس