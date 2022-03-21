هونغ كونغ تستأنف الرحلات الجوية بحلول أبريل مع 9 دول

قالت كاري لام، رئيسة حكومة مدينة هونغ كونغ الصينية إن المدينة ستستأنف الرحلات الجوية الدولية مع 9 دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، في أبريل.

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وأضافت رئيسة هونغ كونغ، اليوم الاثنين: "اعتبارا من الأول من أبريل، ستزيل حكومة هونغ كونغ حظر الطيران عن تسع دول"، ورفع القيود التي كانت سارية منذ أوائل يناير، عندما ظهر المتحور "أوميكرون" لأول مرة في هذا المركز المالي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا من بين الدول التسع على قائمة الحظر.

المصدر: أ ف ب