 
مباشر

هونغ كونغ تستأنف الرحلات الجوية بحلول أبريل مع 9 دول

أخبار العالم

هونغ كونغ تستأنف الرحلات الجوية بحلول أبريل مع 9 دول
Globallookpress
زعيمة هونغ كونغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sn59

قالت كاري لام، رئيسة حكومة مدينة هونغ كونغ الصينية إن المدينة ستستأنف الرحلات الجوية الدولية مع 9 دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، في أبريل.

إقرأ المزيد
الرئيس الصيني يدعو هونغ كونغ لاحتواء تفشي فيروس كورونا
الرئيس الصيني يدعو هونغ كونغ لاحتواء تفشي فيروس كورونا

وأضافت رئيسة هونغ كونغ، اليوم الاثنين: "اعتبارا من الأول من أبريل، ستزيل حكومة هونغ كونغ حظر الطيران عن تسع دول"، ورفع القيود التي كانت سارية منذ أوائل يناير، عندما ظهر المتحور "أوميكرون" لأول مرة في هذا المركز المالي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا من بين الدول التسع على قائمة الحظر.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا