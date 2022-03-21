الولايات المتحدة سلمت السعودية عددا كبيرا من منظومات باتريوت للدفاع الجوي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية سلمت عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى السعودية خلال الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر هويته، أن توريد منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي ضروري حتى تتمكن السعودية من صد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي تشنها جماعة "أنصار الله" الحوثية ضد أهداف في السعودية.

وطالبت الرياض من نهاية السنة الماضية، واشنطن بتزويدها بأنظمة باتريوت.

وأشار المصدر إلى أن تلبية هذا الطلب استغرقت عدة أشهر، بسبب ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأسلحة من حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وقال إن المجمعات وغيرها من المعدات العسكرية نُقلت إلى السعودية من دول أخرى في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي