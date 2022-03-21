تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ26.. لحظة بلحظة

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

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