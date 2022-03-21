كييف تعلن مواصلة المفاوضات مع موسكو في 21 مارس

أعلن ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية أن المفاوضات مع الوفد الروسي ستتواصل اليوم الاثنين.

وقال بودولياك لصحيفة "سترانا" الأوكرانية يوم الأحد: "نعم بالطبع. صباح الغد الجولة التالية. قبل ذلك كان هناك عمل مكثف للغاية في مجموعات العمل الفرعية".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تواصلان المفاوضات حول تسوية الوضع، والتي أثمرت عن اتفاق لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار مؤقتا في تلك المناطق.

المصدر: "تاس"