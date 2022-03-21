اليابان تطلب من الإمارات زيادة إنتاجها النفطي

دعا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي الإمارات إلى زيادة إنتاجها النفطي بعد ارتفاع أسعار الخام عالميا بشكل حاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية خلال مؤتمر صحافي إن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي طلب من الإمارات "المساهمة في إرساء استقرار سوق النفط الدولية عبر زيادة إنتاجها وضمان احتياطاتها كدولة مهمة في "أوبك+"".

وتستورد اليابان ما يقارب ثلث حاجاتها النفطية من الإمارات.

ورغم مطالبات دول مجموعة السبع، رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من بينها الإمارات، وحلفاؤها ضمن تحالف "أوبك +" الذي يضم روسيا، زيادة إنتاجها، وتتمسك بزيادة تدريجية للإنتاج بـ400 ألف برميل في اليوم كل شهر.

المصدر: "أ ف ب"