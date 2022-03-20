ماكرون وهرتصوغ يكرّمان ضحايا الاعتداء على مدرسة يهودية بفرنسا عام 2012

شارك الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والإسرائيلي يتساحق هرتصوغ في إحياء ذكرى ضحايا اعتداءات أوقعت 7 قتلى بينهم 3 تلاميذ بمدرسة يهودية في مدينة تولوز عام 2012.

ودعي نحو ألفي شخص، بينهم الرئيسان السابقان فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، للمشاركة في الاحتفال الذي ينظمه المجلس التمثيلي لمؤسسات فرنسا اليهودية.

وأفاد قصر الإليزيه بأن "الحضور المشترك (لماكرون وهرتصوغ) يهدف إلى تأكيد الصداقة التي تربط بين فرنسا وإسرائيل، وتصميم الرئيسين على مواصلة معركتهما المشتركة ضد الإرهاب ومعاداة السامية".

وشهدت فرنسا في مارس 2012 سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل عسكري في الـ11 من الشهر، وعسكريين آخرين في الـ15، وثلاثة أطفال وأستاذ في مدرسة يهودية في الـ19 منه.

المصدر: "أ ف ب"