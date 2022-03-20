إسبانيا.. 150 ألف مزارع يحتجون في مدريد على ارتفاع أسعار الطاقة

تظاهر نحو 150 ألف مزارع ومربي ماشية في مدريد يوم الأحد لمطالبة حكومة بيدرو سانشيز باتخاذ إجراءات فورية لوقف ارتفاع أسعار المحروقات، ومعالجة تراجع مداخيل المزارعين.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "مربو الماشية مهددون بالانقراض" و"الريف يستغيث"، في موكب طويل على مسافة 4 كيلومترات حضرت فيه جرارات وأحصنة وكلاب صيد.

وتظاهر المزارعون في وسط العاصمة الإسبانية بين وزارتي التحول البيئي والزراعة، بدعوة من منصة "التحالف الريفي" التي تقول إنها تمثّل حوالي عشرة ملايين مزارع إسباني.

وندد المزارعون بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود والأسمدة وتراجع الأرباح، واحتجوا على التصحر الريفي والتدابير الحكومية لصالح الرفق بالحيوان التي تهدف بشكل خاص إلى تقييد تربية كلاب الرعي والصيد.

وتأتي هذه التظاهرة الكبيرة للمزارعين غداة احتجاج شارك فيه الآلاف من الإسبان بدعوة من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة.

المصدر: "أ ف ب"