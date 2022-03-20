الكنيست: أحبطنا هجمات إلكترونية حاولت عرقلة خطاب زيلينسكي

أعلن الكنيست الإسرائيلي أنه "أحبط العديد من الهجمات الإلكترونية التي حاولت عرقلة بث خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وقالت متحدثة باسم الكنيست إنه "خلال الخطاب، تم رصد عدد من محاولات الهجوم السيبراني التي استهدفت البنية التحتية للاتصالات في الكنيست بهدف عرقلة البث".

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ولم تذكر المتحدثة أية معلومات حول الجهات التي تقف خلف تلك المحاولات، التي قالت إن وحدة أمن المعلومات في الكنيست تصدت لها.

وخلال كلمته، قال زيلينسكي مخاطبا أعضاء الكنيست: "معروف أن القبة الحديدية هي أفضل منظومة دفاعية. أنتم تعرفون كيف تحافظون على مصالحكم، لكن يجب عليكم أيضا حماية يهود أوكرانيا".

وأضاف: "أسأل لماذا من المستحيل الحصول على سلاح منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات على روسيا؟ لماذا لا تضغط على الشركات في روسيا؟ عليكم الإجابة على هذه الأسئلة والتعايش معها".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"