واشنطن: ندرب حلفاءنا الأوكرانيين منذ الـ2014 على استخدام الأسلحة التي نرسلها وهم جاهزون لذلك

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تجاوزت ملياري دولار ويتلقى الجنود الأوكرانيون الأسلحة التي تم تدريبهم على استخدامها.

وقال أوستن في حوار مع قناة "CBS" التلفزيونية: "خلال الأسبوعين الماضيين، قدمنا معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ​​تتجاوز الـ300، وقدم الرئيس جو بايدن مؤخرا 800 مليون دولار أخرى في شكل مساعدات عسكرية. وبشكل إجمالي، فإن المساعدة الأمنية التي قدمناها لأوكرانيا تقدر بأكثر من 2 مليار دولار. وأود أن أذكر أن مدربينا كانوا هناك جنبا إلى جنب مع بعض حلفائنا الآخرين منذ عام 2014. نحن لم نوفر المعدات فحسب، بل إنهم مستعدون لاستخدام هذه المعدات".

وردا على سؤال حول استعداد سلوفاكيا ودول أوروبا الشرقية لإرسال أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" إلى أوكرانيا، قال الوزير: "سنواصل العمل معهم وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء الآخرين ليس من أجل تهيئة الظروف لتقديم مثل هذه المساعدة فقط، ولكن من أجل العمل على ضمان أن تتاح لأوكرانيا الفرصة لحماية أجوائهم في المستقبل أيضا".

كما نفى أوستن التصريحات الروسية حول إرسال "تعزيزات" إلى أوكرانيا من دول ثالثة. وقال رئيس البنتاغون: "لم نشهد ظهور مرتزقة في ساحة المعركة".

المصدر: "تاس"