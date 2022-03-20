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الرئيس الإسرائيلي: إيران تقود معاداة السامية حول العالم والحرس الثوري عامل رئيسي في نشر الكراهية

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الرئيس الإسرائيلي: إيران تقود معاداة السامية حول العالم والحرس الثوري عامل رئيسي في نشر الكراهية
Gettyimages.ru
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ
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قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إن إيران "تقود معاداة السامية" حول العالم، معتبرا أن الحرس الثوري "عامل رئيسي في نشر الإرهاب والكراهية".

وفي كلمة ألقاها في حفل إحياء الذكرى العاشرة لهجوم استهدف مدرسة يهودية في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا في مارس 2012 وأسفر عن مقتل مدرس وثلاثة من تلاميذه: "حتى اليوم نسمع عن حالات معاداة للسامية في جميع أنحاء العالم، ونتعرض لكراهية لا يمكن تصورها على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأضاف: "إيران قائد رئيسي لهذا الخط. والحرس الثوري الإيراني عامل رئيسي في نشر الإرهاب والكراهية".

 

المصدر: "يديعوت أحرونوت" 

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