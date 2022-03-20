الدفاع الروسية: القوات المسلحة تسحق كتيبة "دونباس" المتطرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن وحدات من القوات العسكرية الروسية يعملون على سحق كتيبة "دونباس" القومية الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف: "وحدات من القوات المسلحة الروسية تستكمل سحق كتيبة "دونباس" القومية بشكل كامل. وخلال النهار تقدموا 12 كم، ووصلوا إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع وحدات جمهورية دونيتسك، تم محاصرة بلدة سلادكو من ثلاث جهات".

وأضاف: "تم القضاء على 60 مسلحا ودبابتين وثلاثة ناقلات جنود مدرعة وستة مدافع ميدانية وتدمير قذائف هاون للقوميين. وتجري حاليا معارك مع فلول المسلحين ووحدات اللواء 54 من القوات الأوكرانية من أجل السيطرة على بلدات سلادكو ونوفوكرينكا وشاخترزكو".

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وتابع: "واصلت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ملاحقة الوحدات المنسحبة من اللواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتكثيف الهجوم في اتجاه بلدة نوفوميكايلوفكا. والقضاء على ما يصل إلى 20 مقاتل ودبابة وناقلة جنود مدرعة وثلاث باصات".

وفي اتجاه نوفوسيلوفكا الثانية، اخترقت وحدات جمهورية دونيتسك دفاعات اللواء 25 الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتحارب من أجل السيطرة على بلدتي كامينكا ونوفوسيلوفكا الثانية.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن الطيران الحربي الروسي دمر اليوم الأحد 89 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها 4 مراكز قيادة وراجمتا صواريخ و9 مدفعيات و5 مستودعات للقذائف والصواريخ و65 مكانا لتخزين الأسلحة.

وأكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية.

وتابع: "منذ بداية العملية العسكرية، تم تدمير 214 طائرة مسيرة أوكرانية، و1483 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، 150 راجمة صواريخ، و584 مدفعا، فضلا عن 1279 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

المصدر: تاس