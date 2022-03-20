رئيسي: تطوير قدراتنا العسكرية من أولوياتنا ولا مساومة على مصالح البلاد

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن تطوير قدرات بلاده الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولويات طهران، مشددا على أنه "لا مساومة على أمن ومصالح البلاد".

وجاء تصريح رئيسي في كلمة مباشرة من جامع مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان بمناسبة حلول عيد النوروز والسنة الإيرانية الجديدة.

وأضاف الرئيس الإيراني "نحن لا نريد تأخير الاقتصاد الإيراني في انتظار الاتفاق النووي، وركزنا في محادثاتنا على رفع العقوبات".

وأكد أن "سياسة الضغوط القصوى الأمريكية هزمت هزيمة مدوية والفضل يعود لمقاومة الإيرانيين".

المصدر: وكالات