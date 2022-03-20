قائد عسكري أميركي بارز: الصين عسكرت جزرا بالكامل!

قال قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأميرال جون سي أكويلينو، اليوم الأحد، إن الصين عسكرت بالكامل ثلاث جزر على الأقل من عدة جزر شيدتها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار في حديث مع وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الصين سلحت هذه الجزر بأنظمة صواريخ مضادة للسفن والطائرات، ومعدات ليزر وتشويش وطائرات مقاتلة "في خطوة عدوانية بشكل متزايد تهدد جميع الدول العاملة في الجوار".

وأضاف أن "الأعمال العدائية تتناقض بشكل صارخ مع تأكيدات الرئيس الصيني شي جين بينغ السابقة بأن بكين لن تحول الجزر الاصطناعية في المياه المتنازع عليها إلى قواعد عسكرية".

وتابع قائلا "أعتقد أننا شهدنا خلال العشرين عاما الماضية أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية من قبل جمهورية الصين الشعبية"، مضيفا "لقد طوروا كل قدراتهم وحشد الأسلحة هذا يزعزع استقرار المنطقة".

وتحدث أكويلينو مع الوكالة الأمريكية على متن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية حلقت بالقرب من المواقع الأمامية التي تسيطر عليها الصين في أرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، وهي واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها في العالم.

وأثناء الدورية، حذر متصلون صينيون طائرة الاستطلاع مرارا من أنها دخلت بشكل غير قانوني إلى أراضي الصين وأمروا الطائرة بالابتعاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"