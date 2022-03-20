الخارجية التركية تعلق على هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

دانت وزارة الخارجية التركية، "الهجوم الذي تعرض له عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية في السعودية" فجر اليوم الأحد بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في السعودية صباح 20 مارس بطائرات دون طيار وصواريخ".

وشدد البيان على: "رفض أي هجمات إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنافى مع القوانين الدولية".

وأكد البيان: على "تضامن تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بمحاولة استهداف محطة الغاز في خميس مشيط بجنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان له إن الجماعة نفذت "محاولة عدائية" لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.

وأضاف أن المحاولة تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأضاف أن "الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان". لافتا إلى أن الهجمات انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وبعد تصريحات التحالف العربي، أصدرت جماعة "أنصار الله" الحوثية، بيانا أعلنت فيه عن قصفها مواقع هامة في السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، أمس السبت.

المصدر: الأناضول+RT