السفارة الروسية في تالين: عمل تخريبي جديد ضد بعثتنا جاء نتيجة للحملة الغربية المسعورة ضد روسيا

كشفت السفارة الروسية في إستونيا عن تعرضها لعمل تخريبي جديد، مشيرة إلى أن مجهولين نزعوا العلم الروسي من مبنى مكتب السفارة في مدينة تارتو أمس السبت.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدرته السفارة اليوم الأحد، أن "هذه الإساءة لرمز الدولة الروسية جاءت نتيجة لحملة مسعورة ضد روسيا تم إطلاقها في الغرب، ولسوء الحظ، انتشرت في إستونيا".

وذكر البيان أن الحادث وقع أيضا بسبب "الموقف المزري للسلطات الإستونية تجاه التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مما لفتت السفارة الانتباه إليها مرارا".

وعبرت السفارة عن أملها في ضبط مرتكبي هذا العمل ومعاقبتهم وتعويض الضرر الناجم عن الحادث وإعادة علم روسيا إلى مكانه.

وذكرت وسائل إعلام محلية في إستونيا أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، شهدت سفارة روسيا في تالين حوادث عدة بينها رشق أبواب القسم القنصلي للسفارة بالبيض في 26 فبراير، وكسر زجاج إحدى نوافذ السفارة جراء اعتداء تعرض له مبناها مطلع الشهر الجاري.

المصدر: "إنترفاكس" + وسائل إعلام