وزير النفط يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الإلكتروني على أنظمة توزيع المحروقات التي شهدتها إيران سابقا

كشف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإلكتروني على أنظمة توزيع المحروقات، الذي شهدته البلاد قبل أشهر.

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وقال جواد أوجي: "قراصنة إلكترونيون من الداخل وعملاء أجانب تورطوا في اختراق نظام توزيع الوقود.. فالعملية لم تكن مجرد هجوم إلكتروني عادي، حيث قاموا باستهدافنا مرتين أو ثلاث مرات بطرق مختلفة..كانوا يعتزمون خلق أحداث أسوأ مما شهدتها البلاد قبل عامين".



وأضاف أوجي: "إلى جانب العقوبات المفروضة على صادرات إيران من النفط ومكثفات الغاز والمنتجات البترولية، خطط العدو لتعطيل نظام توزيع الوقود في البلاد باستخدام عمليات التسلل والهجوم الإلكتروني باستخدام عناصر من الداخل والخارج".

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت إيران عن تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف نظام توزيع المحروقات في البلاد، لافتة إلى أن "مصدره دولة خارجية" لم تسمها.

المصدر: "انتخاب"