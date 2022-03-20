وسائل إعلام: مقتل 3 عسكريين جورجيين كانوا يحاربون في أوكرانيا

قتل 3 عسكريين جورجيين كانوا يقاتلون في صفوف قوات تابعة لكييف في أوكرانيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جورجية، اليوم الأحد.

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وذكرت شبكة "متافاري أرخي" التلفزيونية الجورجية أن الحديث يدور عن ثلاثة عسكريين سابقين جورجيين قاتلوا ضد القوات الروسية في صفوف كتيبة "آزوف"، وهي وحدة من وحدات الحرس القومي الأوكراني تعرف بتبني عناصرها إيديولوجية قومية متطرفة.

وأوضحت الشبكة أن أحد العسكريين الجورجيين قتل في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس، أما الاثنان الآخران فلقيا مصرعهما في مدينة إيربين بمقاطعة كييف.

المصدر: "نوفوستي"