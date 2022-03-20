بينيت: قلقون للغاية بشأن نية واشنطن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن بلاده قلقة للغاية بشأن نية الولايات المتحدة "الرضوخ لمطلب إيران الفاضح وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".

وأضاف بينيت في تصريح اليوم الأحد، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن "الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها دموية في العالم، على عكس تنظيم "داعش" أو غيره من المنظمات، فهو مدعومة من قبل دولة".

وأردف: "هذه ليست مشكلة إسرائيلية فقط، الدول الأخرى، حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، تواجه هذه المنظمة يوما بعد يوم".

وأشار إلى أنه: "في السنوات الأخيرة أطلقوا صواريخ على دول مسالمة، وأطلقوا طائرات بدون طيار على إسرائيل ودول أخرى".

وتابع: "حتى الآن، تحاول منظمة إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني قتل إسرائيليين وأمريكيين معينين حول العالم".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لسوء الحظ لا يزال هناك تصميم على توقيع الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريبا، بما في ذلك القول إن أكبر منظمة إرهابية في العالم ليست منظمة إرهابية".

وختم قوله: "حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، ستستمر إسرائيل في معاملة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وستواصل العمل ضده كما نفعل ضد المنظمات الإرهابية كالعادة، سوف يتحدد مستقبلنا من خلال أفعالنا وليس الأقوال".

المصدر: RT