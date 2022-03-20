إعلام إسرائيلي: بينيت يجري الشهر القادم أول زيارة رسمية إلى الهند

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الأخير سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى الهند في أوائل أبريل القادم، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتأتي الزيارة الشهر المقبل بمناسبة 30 عاما على إقامة العلاقات بين إسرائيل والهند.

والتقى الزعيمان لأول مرة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو (بريطانيا) في أكتوبر من العام الماضي وفيها دعا مودي بينيت للقيام بزيارة رسمية إلى البلاد.

وسيناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد والبحث والتنمية والزراعة.

وخلال زيارته، سيلتقي بينيت مع كبار المسؤولين الحكوميين، ومن المتوقع أن يلتقي الجالية اليهودية في الهند، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال بينيت في تصريح: "يسعدني أن أقوم بزيارتي الرسمية الأولى إلى الهند بدعوة من صديقي، رئيس الوزراء مودي، لمواصلة قيادة المسار المشترك في العلاقات الدولية".

وأضاف: "هناك العديد من الأشياء التي يمكننا تعلمها من الهنود، وهذا ما نسعى لفعله".

المصدر: i24news