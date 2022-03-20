سفينة أمريكية عملاقة تفرغ شحنة معدات عسكرية في ميناء يوناني

قال كونستانتينوس هادجيميشيل، مدير ميناء ألكساندروبوليس اليوناني إن سفينة النقل الأمريكية العملاقة "ليبرتي باشن" نقلت معدات عسكرية إلى ميناء ألكساندروبوليس بشمال اليونان.

وأضاف: "رست سفينة كبيرة بالفعل لتفريغ المعدات اللوجستية في ميناء ألكسندروبوليس كجزء من عملية (Atlantic Resolve 2022) والدورة التاسعة للمركبات المدرعة التابعة لـ USAarmyEURAF (القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا)".

وكتب سفير الولايات المتحدة لدى اليونان، جيفري بيات، على تويتر: "بالطبع، رسو السفينة دليل على القيمة الإستراتيجية لميناء ألكسندروبوليس".

من جهته، قال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، في وقت سابق إن القاعدة العسكرية الأمريكية في ألكساندروبوليس يمكن استخدامها لنقل القوات إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا. ووفقا للوزير اليوناني، فإن "هذه القاعدة مصممة لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وتحسين السيطرة".

واستلمت الولايات المتحدة، بموجب اتفاقية دفاعية جديدة مع اليونان، تم توقيعها في 14 أكتوبر 2021، عدة قواعد عسكرية يونانية جديدة ووضعتها تحت تصرفها، بما في ذلك ميناء ألكسندروبوليس والمعسكر بجواره. وتستخدم الولايات المتحدة ميناء ألكساندروبوليس لنقل المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي