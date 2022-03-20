استطلاع: نحو 90٪ من اليابانيين قلقون بشأن التهديدات المحتملة لأمن البلاد

أظهر استطلاع للرأي العام أن ما يقرب من 90٪ من اليابانيين قلقون بشأن التهديدات المحتملة لأمن اليابان، بالإضافة إلى احتمال "غزو الصين لتايوان".

ووفق استطلاع أجرته صحيفة "ماينيتشي" بالاشتراك مع مركز البحوث الاجتماعية، أشار 46٪ من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم "قلقون بشدة" بشأن التهديدات المحتملة لأمن اليابان، و41٪ "قلقون إلى حد ما"، في حين قال 3٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يشعروا بأي قلق.

وردا على سؤال حول مخاوف بشأن "غزو صيني محتمل لتايوان" في ضوء الأحداث في أوكرانيا، قال 56٪ من المستطلعين إنهم "قلقون بشدة" وقال 33٪ إنهم "قلقون إلى حد ما".

وأجري الاستطلاع أمس السبت وضم 1040 شخصا.

المصدر: نوفوستي