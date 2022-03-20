إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية أركنسو الأمريكية

قالت شرطة ولاية أركنسو الأمريكية إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية.

وأضافت الشرطة أن "وحداتها انتقلت إلى الموقع في دوما التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة في جنوب شرق أركنسو، في نحو الساعة 7.25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وقال بيل سادلر، المتحدث باسم شرطة ولاية أركنساس ، إن "المعلومات الأولية التي قُدمت هي أن ما يصل إلى 10 أشخاص أصيبوا بطلقات نارية".

ولم تكشف شرطة الولاية على الفور عن اسم الشركة التي كان يقام فيها معرض السيارات، ولم تذكر ما إذا كان قد تم التعرف على أي مشتبه بهم، ولا يزال التحقيق جاريا.

المصدر: abc