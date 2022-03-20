اليابان: نقدر الجهود التركية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي عن تقديره للجهود التي تبذلها تركيا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائهما في ولاية أنطاليا التركية إن "تركيا بصفتها شريكا استراتيجيا لليابان وكقوة إقليمية، تلعب دورا فاعلا في الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أن أوغلو أطلعه على معلومات مفصلة عن جهود تركيا الدبلوماسية القائمة على العلاقات الوثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا. مؤكدا أن "اليابان تقدر جهود تركيا وتشيد بها".

وأضاف: "أكدنا على أهمية تعاون المجتمع الدولي ضد العملية الروسية، واتفقنا على العمل بشكل وثيق مع تركيا بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره".

المصدر: "الأناضول"