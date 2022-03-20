أستراليا تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن الحكومة أعدت حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 21 مليون دولار أسترالي (15.5 مليون دولار) لأوكرانيا.

وقال البيان: "تم إعداد حزمة مساعدات عسكرية دفاعية إضافية بقيمة 21 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية"، على خلفية العملية العسكرية الروسية.

يشار إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأسترالية، مع الأخذ في الاعتبار الحزمة الجديدة، وصل إلى 91 مليون دولار أسترالي (أكثر من 67 مليون دولار أمريكي).

وستتضمن الحزمة الجديدة "مواد إضافية من مخزونات قوات الدفاع الأسترالية".

المصدر: "نوفوستي"