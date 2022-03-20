الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة (صور + فيديو)

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسبانيا يوم السبت تلبية لدعوات تيار اليمين المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود.

ونُظمت تجمعات في المدن الكبرى بدعوة من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، وسط استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في أعلى مستوياته منذ 35 عاما، ما يجعل أسرا كثيرة تواجه صعوبات لدفع فواتيرها.

وتجمع عدة آلاف أمام مبنى بلدية مدريد، ملوحين بالأعلام الإسبانية ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وصرخوا "سانشيز، أنت قمامة، خفّض فواتيرنا!".

Thousands Protest In Spain Over Cost Of Food, Light And Fuel https://t.co/kUMZrrMkDupic.twitter.com/ujBLkZWWDG — Channels Television (@channelstv) March 19, 2022

وقال زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال وسط هتافات الحشود، "لدينا أسوأ حكومة. إنها ليست حكومة، إنها مصنع بؤس (...) ينهب ويبتز العمال من خلال الضرائب التعسفية. لن نغادر الشوارع حتى يتم إسقاط الحكومة غير الشرعية".

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72% في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى الزيادات في الاتحاد الأوروبي، كما أن الأسعار ارتفعت أكثر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

In Spain, thousands of truckers gathered to protest rising fuel prices & inflation that have been accelerated by NATO-EU sanctions against Russia. Take a look:pic.twitter.com/k9FfugO9je — Steve Hanke (@steve_hanke) March 19, 2022

ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات لتخفيض أسعار الطاقة والوقود في 29 مارس.

المصدر: "أ ف ب"