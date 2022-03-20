الحرس الثوري الإيراني: الأمن المستدام في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خطنا الأحمر

أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، السبت، أن الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر لبلاده.

وقال تنكسيري: "لقد قلنا دائما أن الحفاظ على أمن الخليج الفارسي هو من مسؤوليات دول المنطقة فقط وعلى الأجانب مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "التضامن في المنطقة يظهر الأمن المستدام، وهو خطنا الأحمر، ولن نتسامح حيال الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وسيتم القضاء على أية خطة شريرة أو فتنة لزعزعة أمن البلاد".

وتابع: "دفاعنا هجومي الطابع، وإذا اتخذت أية خطوة تهديدية من قبل أعداء الثورة، فإننا سنقضي على مصدر ذلك التهديد".

ونوه الى انه "في أعقاب المرحلة الثامنة من ضم المعدات المتخصصة تحت السطحية والسفن عالية السرعة والطائرات بدون طيار، ارتفع مستوى الإشراف والرصد الذكي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وشمال المحيط الهندي ولن ينعم الأعداء بالراحة للحظة واحدة".

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية