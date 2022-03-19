سفير فرنسا لدى كييف يقر بقدوم فرنسيين إلى أوكرانيا

كشف السفير الفرنسي لدى أوكرانيا إتيان دي بونسن أن عددا من المواطنين الفرنسيين دخلوا الأراضي الأوكرانية للمشاركة في الأعمال القتالية.

قال بونسين على قناة "BFM" التلفزيونية، ردا على سؤال من أحد الصحفيين، حول وجود معلومات عن مشاركة فرنسيين في الأعمال العدائية في أوكرانيا: "لدينا معلومات بأن بعض الفرنسيين دخلوا أراضي أوكرانيا. غير أننا لا نوصي المواطنين الفرنسيين بدخول هذا البلد". ولم يحدد السفير الغرض من قدوم هؤلاء الفرنسيين إلى أوكرانيا.

وتابع السفير: "وفقا لتقديرات البعثة الدبلوماسية، يمكن أن يكون قد تواجد أكثر من 1.7 ألف فرنسي في أوكرانيا، وتمكننا من إخراج حوالي 1.4 ألف منهم".

المصدر: "تاس"