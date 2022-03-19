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صحيفة: الصين لا تبدي استعدادا للرضوخ لمطالب واشنطن بخصوص روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا

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صحيفة: الصين لا تبدي استعدادا للرضوخ لمطالب واشنطن بخصوص روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا
Globallookpress Xie Huanchi
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الصين لا تبدي استعدادا للرضوخ لمطالب الولايات المتحدة المتعلقة بتعامل بكين مع موسكو على خلفية عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

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وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية معه، أمس الجمعة، من "عواقب خطيرة" في حال تقديم بكين دعما لروسيا في ضوء مواصلتها عمليتها في أوكرانيا، لكن المقالة أشارت إلى أنه لم تكن هناك أدلة تذكر على أن الزعيم الصيني أصغى إلى حجج بايدن.

ولفتت مقالة "واشنطن بوست" إلى أن وزارة الخارجية الصينية انتقدت بشدة، في بيان أصدرته بعد المكالمة، العقوبات، "ويبدو أن من بينها تلك العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على الصين بسبب دعمها لروسيا".

وترى الصحيفة أن الصين تحرص على الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، وهي تساعد روسيا دون أن تواجه الغرب في الوقت ذاته، وذلك في محاولتها للحفاظ على علاقات وطيدة مع كلا الطرفين، لكن إدارة بايدن تحذر بكين من أن هذا التكتيك لن ينجح.

المصدر: "تاس"

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