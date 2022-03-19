مينسك: جميع الدبلوماسيين البيلاروس غادروا أوكرانيا

أعلن سفير بيلاروس لدى كييف إيغور سوكول أن مجموعة الدبلوماسيين البيلاروسيين الأخيرة غادرت أراضي أوكرانيا يومي الجمعة والسبت.

وقال السفير في حوار مع قناة "STV" التلفزيونية البيلاروسية: "كنا في حالة حصار، لذلك قررت قيادة وزارة الخارجية إخلاء السفارة. وكانت هذه المجموعة الأخيرة من الموظفين والمكونة من 11 شخصا وأفراد عائلتين دبلوماسيتين".

وأضاف: "لم يتمكن الجانب الأوكراني من توفير الأمن لنا على الممر الذي وفره باتجاه بيلاروسيا، ولهذا السبب كنا مضطرين للذهاب إلى جمهورية مولدوفا".

وأشار السفير إلى أن الجانب الأوكراني أغلق جميع الحسابات المالية للسفارة، "وخلق ظروفا لا تطاق، وكانت هناك تهديدات مستمرة بالعنف الجسدي".

المصدر: "نوفوستي"