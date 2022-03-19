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قناة عبرية: دول خليجية تشارك إسرائيل مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات

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قناة عبرية: دول خليجية تشارك إسرائيل مناورة جوية هي الأضخم منذ سنوات
JACK GUEZ / AFP
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أفادت القناة العبرية الـ 12، يوم السبت، بأن بعض دول الخليج العربية مع دول عربية أخرى ستشارك إسرائيل في مناورة جوية تعد الأضخم منذ سنوات بصفة مراقب.

وحسب القناة العبرية، ستجري دول شرق البحر المتوسط تدريبات جوية واسعة النطاق، وهي أحد أكبر المناورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي التدريبات تحت اسم "أنيوخوس 2022".

وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي يجري المناورات الجوية العسكرية بمشاركة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، والهند، ومن الدول العربية، مصر فضلا عن مشاركة كل من المغرب والكويت والسعودية بصفة مراقب".

وعزت القناة الهدف من التدريب العسكري الجوي إلى "خلق تعاون وتنسيق بين الدول المشاركة، وكسب الخبرات وبناء لغة موحدة بين الطيارين، واستعراض للقوة الجوية ضد إيران، بالإضافة إلى تدريب إسرائيل على استخدام طائرات التزود بالوقود الهجومية بعيدة المدى، بدعوى أن مثل هذا التزود بالوقود مطلوب في حال المواجهة مع طهران".

المصدر: "سبوتنيك"

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