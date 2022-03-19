رئيس وزراء اليابان يحث الهند على "اتخاذ خطوة" إزاء التطورات في أوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن رفض طوكيو للعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، داعيا نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى اتخاذ موقف أشد إزاء موسكو في هذا الصدد.

ووصف كيشيدا في بيان نشره مكتبه بمناسبة زيارته إلى الهند وكمبوديا اليوم السبت على حسابه في "تويتر"، العملية الروسية في أوكرانيا بأنها "عمل فظيع يقوض أسس النظام الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي وخصوصا آسيا".

وتابع: "مثل هذه المحاولات لتغيير الوضع القائم غير مقبولة إطلاقا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخلال هذه الجولة الخارجية سوف أنخرط في تبادل الآراء مع نظيريّ بخصوص الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى وسوف أحثهما على اتخاذ خطوة".

تجدر الإشارة إلى أن الهند التي تعد روسيا أكبر مصدر أسلحة إليها امتنعت خلافا لحلفائها الآخرين ضمن الحوار الأمني الرباعي "كواد" (الولايات المتحدة وأستراليا واليابان) ثلاث مرات عن التصويت في الأمم المتحدة على إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واكتفت بالدعوة إلى "وقف العنف".

ولفتت وكالة "فرانس برس" إلى أن كيشيدا ونظيره الأسترالي، سكوت موريسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، فشلوا في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال اتصال رباعي، في إقناع مودي باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء روسيا.

ومن المقرر أن يجري مودي الاثنين القادم اجتماعا افتراضيا مع نظيره الأسترالي موريسون.

المصدر: RT + "فرانس برس"