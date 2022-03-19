الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس لوكسمبورغ قصف دونباس وأنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن رئيسي روسيا ولوكسمبورغ، فلاديمير بوتين وكزافييه بيتل، ناقشا مستجدات الوضع في أوكرانيا وحولها، في ثاني مكالمة هاتفية بينهما منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن بوتين وبيتل، خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من لوكسمبورغ، واصلا مناقشتهما لتطورات الوضع في أوكرانيا ومنطقة دونباس في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو هناك.

وجاء في البيان: "شدد فلاديمير بوتين على قضية شن القوات الأوكرانية ضربات صاروخية متواصلة على دونيتسك وغيرها من مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين".

وأكد بوتين، وفقا للبيان، على "الطابع غير المقبول" للأنشطة البيولوجية العسكرية التي تحمل موسكو البنتاغون المسؤولية عن ممارستها في أراضي أوكرانيا، محذرا مما تشكله هذه الأنشطة من "خطر هائل على روسيا وعموم أوروبا".

ولفت البيان إلى أن رئيس لوكسمبورغ بدوره أطلع نظيره الروسي على فحوى اتصالاته مع قادة أوكرانيا ودول أخرى، بينما طرح بوتين "تقييماته المبدئية لسير المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا".

وسبق أن أجرى بوتين مكالمة هاتفية أخرى مع بيتل في 14 مارس الماضي، ضمن سلسلة اتصالات أجراها مع زعماء أجانب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT