انطلاق الدورية الـ81 للأسطول الإيراني نحو المياه الدولية البعيدة (صور)

انطلقت الدورية الـ81 للأسطول الإيراني، المتكونة من المدمرة "البرز" وسفينة للاسناد اللوجستيكي، نحو المياه الدولية البعيدة، في مراسم أقيمت بميناء بندر عباس.

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وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، خلال مراسم انطلاق مجموعة من السفن القتالية التابعة للقوة البحرية للجيش إلى المياه الدولية الحرة: "يجب أن نكون يقظين، لأن العدو يحاول أن يتسلل من خلال بعض الثغرات، وهو يتربص بنا ويستخدم كل ما في وسعه لاستهداف أبناء الشعب الإيراني والعائلات للتأثير على أفكارهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الأدميرال شهرام إيراني: "إن العدو لا يريد لإيران أن تترسخ في هندسة القوة العالمية، ويبذل قصارى جهده لمنع ذلك، من خلال التسلل عبر بعض الثغرات"، مؤكدا أن "الإيرانيين لا يسمحون للعدو بتمرير أي من مخططاته الشريرة، وسوف يسحقونه مثل ذبابة صغيرة".

انطلقت مجموعة من السفن القتالية التابعة للقوة البحرية للجيش #الإيراني اليوم من بندر عباس جنوب إيران إلى المياه الدولية الحرة، صباح اليوم الجمعة بهدف الاستطلاع والتدريب بحضور قائد القوة البحرية للجيش الادميرال شهرام ايراني https://t.co/C8W10d3nadpic.twitter.com/UJvSp39BP8 — ارنا العربیة (@irna_arabic) March 18, 2022

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، أرسل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن 81 دورية بحرية إلى المياه الدولية بهدف "حماية المصالح الوطنية والخطوط التجارية والملاحية لإيران في المياه البعيدة والدولية".

المصدر: "إيرنا"