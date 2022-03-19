وكالة الرقابة الروسية تسجل 54 حالة لفرض "يوتيوب" قيودا على القنوات الروسية

سجلت الوكالة الفدرالية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور" 54 حالة قامت بها منصة "يوتيوب" بفرض قيود على بث القنوات التلفزيونية الروسية من خلالها.

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وكتبت الوكالة في صفحتها على "التلغرام"، اليوم السبت: "إجمالا سجلت وكالة "روسكومنادزور" 54 حال لفرض "يوتيوب" لقيود على القنوات التلفزيونية الروسية. وكانت بين القنوات المتعرضة للرقابة قنوات للصحفيين المستقلين الروس ووسائل الإعلام الروسية ذات الملايين من المتفرجين، وخاصة قنوات "أر بي كا" و"أن تي في" و"تي إن تي" و"رين تي في" و"إيزفيستيا" و"القناة الخامسة" و"روسكويه راديو" و"تسارغراد"، والقنوات الروسية الفدرالية وبينها "القناة الأولى" و"روسيا 1" و"كولتورا" و"زفيزدا" و"روسيا-24"، ووكالتا "سبوتنيك" و"نوفوستي". كما لا تزال صفحات مشروعي الفيلم التربوي "مدينة رجيف. 500 يوم تحت النار" و"القرم. طريق العودة" محجوبة".

وأكدت الوكالة أن شركة "غوغل" تواصل التمييز والرقابة على وسائل الإعلام الروسية على منصة "يوتيوب".

وأوضحت: "ووفق جميع الحقائق المتعلقة بالرقابة على وسائل الإعلام الروسية والموارد الاجتماعية المهمة أرسلت "روسكومنادزور" مطالبات لوقف التمييز وضمان الوصول الحر إلى المعلومات لجميع مستخدمي منصة "يوتيوب". ومع ذلك لم تستجب شركة "غوغل" لهذه المطالب حتى 18 مارس الجاري".

المصدر: تاس