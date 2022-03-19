بحجة دعمه الإرهاب ضد إسرائيل.. ألمانيا تغلق "مركز المصطفى" التابع لحزب الله

أغلقت مدينة بريمن الألمانية "مركز المصطفى" التابع لحزب الله اللبناني، بسبب "دعمه للإرهاب ضد إسرائيل"، بحسب صحيفة "Jerusalem Post".

ونقلت الصحيفة عن أولريش مورير، عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في بريمن، قوله إن "مركز المصطفى كيان يروج للعنف أو لأعمال جسيمة مخالفة للقانون الدولي، مثل الإرهاب ضد دولة إسرائيل".

وأشار بيان مورير أمس الجمعة، إلى أنه "ثبت أيضا وجود كتب وكتابات معادية لإسرائيل في مقر المركز، بما في ذلك على سبيل المثال، نشرة كتبها الزعيم السياسي والديني لإيران تحتوي على رسائل تهدف فقط إلى إنكار شرعية وجود دولة إسرائيل، واستخدام العنف لمقاومة إسرائيل".

وذكرت الصحيفة في عام 2018 أن تقريرا لوكالة استخبارات في بريمن أكد أن "مركز المصطفى المجتمعي يدعم حزب الله في لبنان، لا سيما من خلال جمع التبرعات".

وحظرت وزارة الداخلية الألمانية جميع أنشطة حزب الله في عام 2020. وصنفت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وجامعة الدول العربية وإسرائيل والعديد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية حركة حزب الله على أنها "كيان إرهابي أجنبي".

المصدر: "Jerusalem Post"