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ديفيد كاميرون يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا (صور+ فيديو)

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ديفيد كاميرون يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود أوكرانيا (صور+ فيديو)
AP
ديفيد كاميرون صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، صورة تظهره وهو يقود شاحنة مساعدات بنفسه إلى حدود بولندا مع أوكرانيا.

وعلق كاميرون على الصورة التي نشرها أمس الجمعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا الآن أقود السيارة إلى بولندا مع اثنين من زملائي من تشيبي لاردر لتسليمها إلى الصليب الأحمر".

وأضاف: "ستكون رحلة طويلة، لكنني سأطلعكم على التطورات على طول الطريق".

المصدر: RT

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