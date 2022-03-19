بعد زيارة موسكو.. عبد الله بن زايد يبحث مع كوليبا مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، جدد عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكدا التزام الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

كما أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا.

هذا وأشاد لافروف بـ"الموقف المتوازن" الذي تتخذه دولة الإمارات إزاء آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تجري موسكو عملية عسكرية.

المصدر: "وام" + RT