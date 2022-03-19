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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ24.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ24.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ24، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

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