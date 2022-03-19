العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ24.. لحظة بلحظة

دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ24، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

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