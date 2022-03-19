لندن: لن نرفع عقوباتنا المفروضة على رجال الأعمال الروس

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن لندن لن ترفع العقوبات التي فرضتها سابقا على رجال الأعمال الروس.

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وقالت في حديثها لصحيفة "تايمز": "إنه أمر صعب جدا (رفع العقوبات). هؤلاء رجال الأعمال الكبار سمحوا (للرئيس الروسي فلاديمير بوتين) بعمل ما يعمله".

كما عبرت تراس عن اعتقادها أن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، وهو صاحب نادي "تشيلسي" لكرة القدم، لن يتمكن من العودة إلى بريطانيا لاحقا.

هذا وسبق أن فرضت بريطانيا مجموعة من العقوبات على عدد من المصارف الروسية ورجال الأعمال الروس، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ثم قامت بتوسيع عقوباتها هذه بسبب بدء العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا.

وقالت تراس أن العقوبات البريطانية تشمل حاليا أكثر من ألف شخصية وكيان روسي. وبموجبها يمنع عدد كبير من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول بريطانيا، كما تنص العقوبات على تجميد حساباتهم في البلاد.

المصدر: نوفوستي