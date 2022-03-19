الجيش الروسي يجلي 112 روسيا وأجنبيا بينهم أمريكيون من منطقة خيرسون إلى القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي أجلى 112 روسيا وأجنبيا، بينهم مواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة، وأمّن نقلهم من منطقة خيرسون إلى شبه جزيرة القرم.

وجاء في البيان: "في اليوم السابق، تم نقل 112 مواطنا من أوزبكستان وصربيا والولايات المتحدة ولبنان وتونس وجورجيا وأوكرانيا وروسيا، من منطقة خيرسون بأوكرانيا إلى مدينة جيشانسك بجمهورية القرم، وذلك من قبل العسكريين (الروس) في المنطقة العسكرية الجنوبية".

يشار إلى أن الإجلاء تم بناء على طلب السفارات للمساعدة في ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أوكرانيا، وكذلك بناء على طلب الأجانب المقدم إلى مكتب القيادة العسكرية الروسية في خيرسون.



وأضاف البيان:"قام الجنود الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون بتأمين الانتقال الآمن لكل من أبدوا رغبتهم في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة على متن حافلات، ثم حرصوا على سلامتهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية".

يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا، أجلى الجيش الروسي من منطقة خيرسون في أوكرانيا حوالي 400 مواطن من دول أجنبية.

المصدر: نوفوستي