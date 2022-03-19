كييف: المفاوضات مع موسكو قد تستمر أسابيع أو أكثر

أعرب ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن اعتقاده بأن المفاوضات بين ممثلي موسكو وكييف قد تستمر عدة أسابيع.

وقال بودولياك في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ": "المفاوضات قد تستغرق عدة أسابيع أو أكثر".

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وأضاف: "هناك بعض التنازلات التي لن نقدمها بالتأكيد.. لا يمكننا التخلي عن أي مناطق".

ولفت بودولاك إلى أن المطالب الرئيسية للجانب الأوكراني هي "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وتسوية سياسية بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها".

وعقدت الجولة الأولى من الحوار بين روسيا وأوكرانيا في 28 فبراير في منطقة غوميل في بيلاروس، واستمر اجتماع الوفدين خمس ساعات.

بعد ذلك اجتمع الطرفان مجددا في 3 مارس وفي 7 مارس. وفي 10 مارس.

كما عُقدت مشاورات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، سيرغي لافروف وديمتري كوليبا على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، وحاليا، يواصل المفاوضون الاتصال عبر اجتماعات عن بعد بواسطة الفيديو.

المصدر: تاس، بلومبيرغ