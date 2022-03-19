الرئيس الأوكراني يناشد روسيا لإجراء مفاوضات حول السلام والأمن

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نداء إلى موسكو، معتبرا أن "الوقت حان" للبحث في "السلام والأمن" وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا "ستبقى آثارها لأجيال عدة".

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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على فيسبوك وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلا، إن "مفاوضات حول السلام والأمن في أوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها".

وأضاف: "حان الوقت للالتقاء. حان وقت المناقشة. حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا".

إلى ذلك أعرب ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن اعتقاده بأن المفاوضات بين ممثلي موسكو وكييف قد تستمر عدة أسابيع أو أكثر.

وقال بودولياك في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ": "المفاوضات قد تستغرق عدة أسابيع أو أكثر".

وأضاف: "هناك بعض التنازلات التي لن نقدمها بالتأكيد.. لا يمكننا التخلي عن أي مناطق".

ولفت بودولاك إلى أن المطالب الرئيسية للجانب الأوكراني هي "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وتسوية سياسية بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها".

وعقدت الجولة الأولى من الحوار بين روسيا وأوكرانيا في 28 فبراير في منطقة غوميل في بيلاروس، واستمر اجتماع الوفدين خمس ساعات.

بعد ذلك اجتمع الطرفان مجددا في 3 مارس وفي 7 مارس. وفي 10 مارس.

كما عُقدت مشاورات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، سيرغي لافروف وديمتري كوليبا على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، وحاليا، يواصل المفاوضون الاتصال عبر اجتماعات عن بعد بواسطة الفيديو.

المصدر: تاس، بلومبيرغ